Brussels museum Mima lanceert crowdfunding om te overleven

Het Brusselse streetartmuseum Mima vreest de financiële impact van de verplichte sluiting door het nieuwe coronavirus, en lanceert een crowdfundingcampagne.

Het Mima (voluit Millennium Iconoclast Museum of Art) opende vier jaar geleden zijn deuren, toen ook een woelige periode door de aanslagen in Brussel, waardoor de officiële opening een maand werd uitgesteld. Het streetartmuseum in de oude brouwerij van Belle-Vue, aan de oever van het kanaal in Molenbeek, is een privé-initiatief dat voor goed de helft van zijn inkomsten rekent op de ticketverkoop.

Dat die door de verplichte sluiting van de overheid om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dijken, van de ene dag op de andere is opgedroogd, is dan ook een zware dobber voor het museum. ‘Dat die inkomsten nu wegvallen, voor wie weet hoe lang, vormt een ernstige bedreiging voor ons overleven’, vertelt medeoprichter Raphaël Cruyt aan stadskrant Bruzz.

Daarom heeft het Mima een crowdfunding op poten gezet, en richt het museum zich tot hun publiek om nu al tickets te kopen in voorverkoop, die vervolgens een jaar geldig zijn. ‘We hopen 15.000 euro binnen te halen. Zo redden we het tot begin mei. Het oprekken tot eind mei zal nog lukken. Maar deze situatie moeten volhouden tot eind juni, dreigt alles in de waagschaal te gooien’, aldus Cruyt.

De oproep is niet zonder gehoor gebleven. Maandagmiddag werd al ruim de helft van de beoogde 15.000 euro binnengehaald.