Vijf tips om te leren omgaan met conflicten in het gezin

De hulplijn 1712 verwacht tijdens de coronacrisis een toename van conflicten en geweld binnen gezinnen. Daarom stelt 1712 een aantal tips op om te leren omgaan met conflicten. De hulplijn voorziet ook online en telefonische permanentie.

‘Door de coronacrisis valt het openbaar leven in België volledig stil en zijn vele gezinnen noodgedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld’, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn 1712. ‘Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal geweld.’

Tips

Daarom ontwikkelde 1712 een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode. De poster bevat tips over hoe je de escalatie van familiaal geweld kunt voorkomen en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers.

- Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar

- Word je boos? Uit je gevoelens

- Bespreek spanningen en conflicten

- Druk op de pauzeknop

- Zoek steun of hulp

- Meer info op 1712.be.

‘Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen gezinnen ontstaan’, zegt Dr. Evi Verdonck van UCLL. ‘Deze poster geeft gezinnen enkele concrete handvatten over hoe zij kunnen omgaan met conflicten en geweld in het gezin. Hoe kunnen we conflicten zo veel mogelijk vermijden? Wat te doen als er een hoogoplopende ruzie is? Burgers kunnen deze tips op maat toepassen waardoor ze veerkrachtiger worden in de onzekere en angstige periode waarin we verkeren.’

In 2019 werd de hulplijn meer dan 5.650 keer gecontacteerd om geweld in een gezinscontext te rapporteren. Het gaat over oproepen over kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en andere vormen van familiaal geweld.

Foto: rr

Hulplijn

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen, voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken, gratis en anoniem. Meer info vind je op 1712.be.

De poster werd ontwikkeld door experten intrafamiliaal geweld van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling in samenwerking met het expertisecentrum Resilient People van UC Leuven-Limburg. 1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling.