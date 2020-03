In Spanje is zijn beelden beelden gemaakt een ziekenhuis in Madrid waarop is te zien hoe verschillende patiënten op de grond liggen. Bekijk de beelden hierboven.

Spanje is erg hard getroffen door het coronavirus en is na Italië het meest geraakte land van Europa. Dat laat zich voelen in de ziekenhuizen: ze zitten overvol. De beelden hierboven zijn vorige week vrijdag gemaakt in het Infanta Leonor-ziekenhuis in Madrid. Er zouden geen bedden meer vrij zijn.

De overheid benadrukt dat het om een momentopname gaat en dat die mensen daarna wel degelijk een bed gekregen hebben. Het is niet duidelijk of de situatie in andere ziekenhuizen ook zo ernstig is, maar in sommige ziekenhuizen bieden drie keer meer mensen zich aan dan er plaats is.