Oosterweelwerken grotendeels stilgevallen door coronacrisis

De Oosterweelwerken rond Antwerpen, de grootste werf van ons land, is grotendeels stilgevallen door de coronacrisis. ‘Deze periode van het jaar is nochtans perfect om goed vooruit te gaan’.

De wegenwerken ter voorbereiding van de aanleg van de Oosterweelverbinding zijn zwaar teruggeschroefd. Op de Antwerpse Linkeroever heeft de bouwheer Lantis alle werven opgeschort tot zeker 5 april. Daar waren in totaal iets meer dan 200 mensen aan het werk. Op rechteroever wordt nog wel beperkt doorgewerkt.

De woordvoerster van Lantis, Annik Dirkx erkent dat het een streep door de rekening is. ‘Het weer is momenteel ideaal om aan wegen te werken. Deze periode van het jaar is sowieso perfect geschikt om goed vooruit te aan’

Op de Antwerpse Linkeroever liggen de aanleg van een grote park-and-ride en de wegenwerken langs de E17 en de E34 nu volledig stil. De bouw van de parkings bij Merksem en Luchtbal wordt op een laag pitje verdergezet.

Het verschil tussen linkeroever en rechteroever wordt gemaakt door de afstandsverplichting, verklaart Annik Dirkx. Na overleg tussen de aannemers bleek dat het bijzonder moeilijk was om op de werven de anderhalve meter afstand tussen de werknemers te kunnen garanderen. En de afstandsverplichting zorgde ook voor veel complicaties bij het personeelsvervoer van en naar het werk. Werknemers in een busje vervoeren die anderhalve meter uit elkaar zitten, dat is niet echt haalbaar. ‘Het verlies aan efficiëntie was veel te groot’.

Bijkomende zorg was de ongerustheid bij de arbeiders. ‘De dreiging van het coronavirus zorgde ervoor dat veel buitenlandse werknemers terugwilden naar hun familie’. De schrik bij de werknemers op de werven voor nog strengere coronamaatregelen die een terugkeer onmogelijk zouden maken was groot. (pse)