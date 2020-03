'Ik roep vandaag op tot een onmiddellijke wapenstilstand in alle hoeken van de wereld. Het is tijd om gewapende conflicten te stoppen en samen te focussen op onze echte levensstrijd: de strijd tegen covid-19.' Dat zegt de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, in een opiniestuk.

VN-secretaris-generaal António Guterres doet vandaag een opmerkelijke oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren. De VN-baas die oproept tot wereldvrede, het lijkt een open deur. Maar in tijden van corona zou het verschil tussen oorlog en vrede wel eens honderdduizenden doden meer of minder kunnen opleveren.

Zo waarschuwt Guterres dat burgers die voor oorlogsgeweld op de vlucht moeten slaan veel meer gevaar lopen om aan covid-19 te sterven. Onder andere in de geïmproviseerde vluchtelingenkampen in de Syrische provincie Idlib dreigt het nieuwe coronavirus onder de één miljoen vluchtelingen een dodelijke ravage aan te richten.

'Tegen de strijdende partijen, zeg ik: "Trek u terug uit vijandelijkheden. Zet wantrouwen en vijandigheid opzij. Laat de wapens zwijgen: stop de artillerie; beëindig de luchtaanvallen",' schrijft Antonio Guterres in het opiniestuk dat de VN onder meer aan onze krant aanboden.

Hij noemt dit cruciaal 'om de doorgang voor levensnoodzakelijke hulp te vrijwaren, om waardevolle deuren voor diplomatie te openen, om hoop te brengen voor de meest kwetsbaren voor covid-19'.

Hij hoopt zelfs dat 'de coalities en dialogen die langzaam maar zeker opstarten tussen rivaliserende partijen, een inspiratie worden om samen covid-19 aan te pakken. Maar we hebben veel meer nodig.'

'Het start met overal te stoppen met vechten. Nu. Dat is wat onze menselijke familie nodig heeft, nu meer dan ooit.'

De secretaris-generaal van de VN herinnert eraan dat in deze strijd tegen het nieuwe coronavirus 'de meest kwetsbaren — vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen, minderbedeelden en ontheemden — de hoogste prijs betalen'.

'Zij lopen ook het grootste risico om getroffen te worden door de vernietigende impact van covid-19. Laten we niet vergeten dat in landen die door oorlog zijn verwoest, de gezondheidssystemen zijn ingestort. Gezondheidsdeskundigen, waar er al weinig van zijn, zijn vaak het doelwit geweest. Vluchtelingen en andere ontheemden door gewelddadige conflicten zijn twee keer zo kwetsbaar. De woestenij van het virus legt de oorlogswaanzin bloot.'

En dus daarom hoopt hij, vraagt hij, om een wereldwijd staakt-het-vuren.