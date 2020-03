BOIC blijft wél positief over het behoud van de Olympische Spelen in 2020: “Te vroeg om er niet meer in te geloven”

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft er nog steeds vertrouwen in dat de Olympische Spelen (24 juli - 9 augustus) en de Paralympische Spelen (25 augustus - 6 september) komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio kunnen doorgaan, ondanks de pandemie van het coronavirus. “Voor ons is het te vroeg om er niet meer in te geloven”, verklaarde woordvoerder Luc Rampaer maandag aan persagentschap Belga.

Het Canadese olympische comité maakte zondag als eerste bekend komende zomer geen atleten naar de Spelen te sturen. In heel wat andere landen dringen de nationale comités erop aan de Spelen te verplaatsen naar volgend jaar. Het BOIC wil daaromtrent “momenteel geen standpunt innemen”. “Dergelijke reacties wereldwijd hadden wij voorzien, maar wij denken dat we positief moeten blijven en dat het te vroeg is om er niet meer in te geloven. Wij willen nog niet aan uitstel van de Spelen denken.”

Ondanks groeiende internationale kritiek wil IOC-voorzitter Thomas Bach de knoop met betrekking tot de Spelen nog niet doorhakken, maar hij beloofde wel een beslissing binnen een termijn van vier weken. “Dat lijkt lang, maar het is zonder twijfel de tijd die het IOC nodig acht om alle analyses uit te voeren en besprekingen te voeren met alle partners, alvorens de best mogelijke beslissing te nemen”, aldus Rampaer.

Als het toch tot een uitstel komt, verkiest het BOIC een uitstel van enkele maanden boven een jaar. “We vrezen dat er dan toch wat minder opwinding zal zijn met betrekking tot de Spelen, dat de organisatoren in moeilijkheden komen met tijdelijke infrastructuren en vrijwilligers (er zijn er meer dan 100.000, red). Elk scenario zal complexe gevolgen hebben.”

Foto: AP

Financiële gevolgen

Uitstel van de Spelen kan ook een financiële impact hebben op het BOIC, dat “net zoals alle andere sectoren getroffen is door het coronavirus”. Ondanks alles wil het BOIC de mogelijkheid tot uitstel ook vanuit positieve hoek bekijken. “Dat zou dan weer garanderen dat de atleten in gezonde omstandigheden kunnen presteren. Bovendien zouden de Olympische Spelen de wereld na een ongeziene crisis de mogelijkheid geven om samen te komen rond een evenement dat is opgetrokken rond de universele en fundamentele waarden.”

Uitstel kan ook verregaande gevolgen hebben voor Belgische atleten, zo beseft ook het BOIC. Zaterdag liet zwemmer Pieter Timmers reeds aan Belga weten een punt achter zijn carrière te zullen zetten als de Spelen verplaatst worden naar 2021. Vier jaar geleden kende Timmers zijn hoogtepunt op de Olympische Spelen in Rio. De Limburger zwom er naar onverhoopt zilver op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer. Deze zomer wil hij in Tokio in schoonheid afscheid nemen van de topsport, tenzij het coronavirus er anders over beslist. “Uitstel kan zeker heel trieste gevolgen hebben voor onze olympiërs”, gaf Rampaer toe. “Het is moeilijk om zo’n trainingsritme gedurende een erg lange periode aan te houden.”

Foto: REUTERS

Mogelijk uitstel Spelen kost Japan meer dan 5 miljard euro

Een mogelijk uitstel van de Olympische (24 juli-9 augustus) en Paralympische Spelen (25 augustus-6 september) in Tokio zal Japan tussen de 640 en 670 miljard yen (5,4 tot 5,66 miljard euro) kosten. Dat hebben Japanse financiële experten becijferd.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet zondag weten “binnen de vier weken” de knoop door te hakken over een mogelijk uitstel van de Spelen deze zomer. Die staan wegens de coronacrisis zwaar op de helling. Verschillende internationale sportfederaties maakten de voorbije dagen bekend voor een verschuiving te zijn en ook de Japanse Premier Shinzo Abe verklaarde al dat de Spelen in juli niet kunnen starten onder de huidige omstandigheden.

Volgens de universiteit van Kansai kost een uitstel van de Spelen Japan omgerekend al zeker 5,4 miljard euro. Een bedrag om van te duizelen, maar slechts een peulschil in vergelijking met een volledige afgelasting, die minstens 4,5 biljoen yen (38 miljard euro) zou kosten. Het IOC liet echter al verstaan dat een annulatie niet aan de orde is.

“Wij gaan niet als gezondheid TeamNL niet is gegarandeerd”

Tot het besluit over uitstel van de Olympische Spelen in Tokio is genomen, gaat het Nederlandse olympische comité (NOC*NSF) in twee scenario’s werken. “Daarbij wordt de variant van Tokio 2020 in de komende zomer tot een minimum beperkt”, zegt algemeen directeur Gerard Dielissen.

De Nederlandse sportkoepel is blij met het voornemen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om scenario’s voor uitstel van de Olympische Spelen te onderzoeken. “Een verstandig besluit van het IOC”, laat Dielissen weten. „Uitstel wordt hiermee een serieuze optie. En goed dat we nu weten dat het besluit binnen vier weken wordt genomen.”

Het Canadese Olympisch Comité liet weten de Spelen in Tokio te boycotten wanneer die deze zomer gewoon doorgaan. NOC*NSF-directeur Dielissen: “Natuurlijk gaan wij niet als de gezondheid van TeamNL niet is gegarandeerd. Daarover laten wij ons bindend adviseren door WHO, RIVM en Buitenlandse Zaken. Maar dan zal het IOC de Spelen zelf deze zomer ook niet door laten gaan.”

Foto: Photo News

VS volgt Canada nog niet, Trump vertrouwt oordeel “grote vriend”

De Verenigde Staten trekken zich voorlopig nog niet terug van deelname aan de Olympische Spelen (24 juli-9 augustus) in Tokio, moesten ze deze zomer van start gaan. President Donald Trump zegt volledig te vertrouwen op het advies van de Japanse premier Shinzo Abe. De Spelen staan zwaar op de helling wegens de coronacrisis.

“Hij zal de juiste beslissing nemen. Daar twijfel ik niet aan”, liet Trump optekenen. “Abe is een grote vriend van Amerika. We houden rekening met zijn wensen. Tot nu toe heeft hij met betrekking tot de Olympische Spelen fantastisch werk geleverd. We vertrouwen op zijn oordeel.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet zondag weten “binnen de vier weken” de knoop door te hakken over een mogelijk uitstel van de Spelen deze zomer. Verschillende internationale sportfederaties maakten de voorbije dagen bekend voorstander van een verschuiving te zijn en ook Premier Abe verklaarde al dat de Spelen in juli niet kunnen starten onder de huidige omstandigheden.

Canada besloot maandag als eerste land komende zomer vanwege de pandemie van het coronavirus geen atleten naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio te sturen.

Zwitsers olympisch comité is duidelijk: “Geen Spelen vooraleer crisis onder controle is”

Voor het Zwitserse olympische comité kan er pas sprake zijn van Olympische Spelen wanneer de wereldwijde coronacrisis onder controle is. Die voorwaarde heeft Swiss Olympic ook per brief overgemaakt aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zo maakten ze maandag bekend.

“Bij Swiss Olympic staan gezondheid en welzijn op de eerste plaats”, zo klinkt het in de mededeling. Daarnaast benadrukken de Zwitsers dat het voor sporters en coaches onder de huidige omstandigheden erg moeilijk is om te trainen. Het Zwitserse olympische comité wil nu zijn atleten bevragen omtrent een eventueel uitstel van de Spelen, of het behoud ervan komende zomer. De uitkomst van die enquête zullen de Zwitsers eveneens aan het IOC meedelen.

Het Russisch olympisch comité heeft het IOC opgeroepen “een weloverwogen beslissing” te nemen. In principe mogen Russische atleten niet deelnemen aan de Spelen, beroep tegen die schorsing loopt wel nog bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Een officieel regeringsstandpunt omtrent een mogelijke deelname van de Russen aan die Spelen in het licht van de huidige coronacrisis wil het Kremlin niet geven. “Die vraag moet niet gesteld worden aan de Russische president, maar aan het IOC of het Russische olympische comité (ROC)”, verklaarde woordvoerder Dmitry Peskov.