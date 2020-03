Ziekenhuisreeksen doneren medisch materiaal tijdens coronacrisis

Verschillende bekende Amerikaanse ziekenhuisreeksen doneren hun medisch materiaal aan echte ziekenhuizen. Door de uitbraak van het coronavirus liggen de opnames van reeksen als Grey’s anatomy, The resident, Station 19 en The good doctor toch voor onbepaalde tijd stil.

De crew van The resident gaf dozen met mondkapjes, handschoenen en doktersjassen aan een ziekenhuis in Atlanta. De producenten van Grey’s anatomy doneerden ook jassen en handschoenen. De spin-off Station 19, over de leden van een brandweerkazerne, schonk 300 beademingsmaskers aan brandweerlieden. Een ziekenhuis in Vancouver kreeg onder andere een beademingstoestel van de crew van The good doctor. Het gebaar krijgt lovende reacties.