Er zijn zondag opnieuw dertien mensen overleden door covid-19, zo werd bevestigd op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. De dodentol stijgt daardoor tot 88.

Er zijn ook 342 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld: 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië, 45 in Brussel en 6 van onbekende origine. Dat brengt het totaal op 3.743 bevestigde besmettingen. 'Het is belangrijk te weten dat dit een onderschatting is van het werkelijke aantal, aangezien we enkel de erg zieke mensen en de gezondheidswerkers testen', zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.



Er zijn in totaal 1.643 mensen gehospitaliseerd wegens corona-klachten in België, dat is een stijging van 290 patiënten in de voorbije 24 uur. 322 mensen liggen op de afdeling intensieve zorg, een stijging van 32, 239 van hen moeten worden beademd, een stijging van 39. Sinds 13 maart zijn wel al 350 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.



'Het is voor het eerst sinds het begin van de uitbraak dat we een voorzichtige daling zien, dat is bemoedigend', zegt Van Gucht. 'Maar we moeten voorzichtig zijn, want we weten nog niet of deze trend zal aanhouden. We hebben het virus bij het nekvel, maar mogen niet loslaten. We gaan deze inspanning nog een tijd moeten aanhouden.'



Ook Yves Stevens, woordvoerder van het nationaal crisiscentrum, roept op om de maatregelen strikt na te blijven leven. 'Maandag is een nieuwe werkdag, er kan nog steeds gewerkt worden, mits respect voor de maatregelen', zegt Stevens. Hij herhaalt dat de basisregel telewerk is. 'Dat is verplicht, en sociale afstand houden is de regel als telewerk niet kan', zegt Stevens. 'Enkel indien niet kan voldaan worden aan deze twee voorwaarden moet het bedrijf sluiten. Enkel essentiële diensten moeten blijven functioneren en de sociale afstand behouden.'

Grenzen gesloten

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn sinds 18 maart verboden, er wordt streng gecontroleerd aan de grensposten met Nederland. Om grensarbeiders in essentiële diensten vlot te kunnen laten passeren, hebben de Nederlandse minister van Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) een vignet uitgewerkt. 'Dit vignet moet worden afgedrukt in kleur, ingevuld en bestempeld door de werkgever en zichtbaar achter de ruit worden gelegd. Zo kan de grensarbeider zonder problemen werken', zegt Stevens. 'Wie misbruik maakt van dit vignet, pleegt valsheid in geschrifte, en dat is strafbaar.'



'Nog niet uit gevarenzone'



'Het is nog te vroeg om nu al conclusies te kunnen trekken of er een effect is op van de maatregelen op het aantal besmettingen', zegt Van Gucht. 'We kunnen wel zeker zijn dat de situatie nu beter is, dan als we geen maatregelen zouden genomen hebben. De daling in cijfers is bemoedigend, vermoedelijk is dat ook een goed teken voor de rest van de week. Maar we moeten benadrukken dat we nog steeds niet uit de gevarenzone zijn. Wanneer we de maatregelen loslaten, zou het virus opnieuw kunnen doorbreken', benadrukt Van Gucht.



'Ongeveer 2.000 tests per dag'

Sinds de uitbraak van het virus werden al 30.000 tests uitgevoerd, op dit ogenblik worden 2.000 à 2.500 tests per dag gedaan. Het is voorlopig nog niet mogelijk om de capaciteit uit te breiden, maar er wordt wel aan gewerkt. 'Het vereist immers een verregaande samenwerking tussen verschillende sectoren, het is een complex proces', zegt Van Gucht.