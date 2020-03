Italiaanse vrouw (95) is hersteld van corona: 'Voel me goed'

Een 95-jarige vrouw uit het Italiaanse Modena is genezen van Covid-19. Ze is daarmee de op één na oudste persoon ter wereld die hersteld is van het virus.

Alma Clara Corsini uit Fanano werd op 5 maart naar het ziekenhuis gebracht omdat ze symptomen vertoonde van het virus, dat in haar thuisland Italië ondertussen 5.476 doden eiste. Het zijn vooral ouderen die bezwijken aan de ziekte, maar de 95-jarige grootmoeder was niet van plan een van hen te worden. Ze vocht in het ziekenhuis voor haar leven en genas.

'Ik voel me goed', zei de grootmoeder eerder deze week in Gazzetta Di Modena. 'Er hebben goede mensen voor mij gezorgd en ik mag binnenkort naar huis gaan.' Vrijdag keerde Corsini ook effectief terug naar huis.

Volgens het medisch personeel zal ze volledig herstellen van de ziekte. Dat gebeurde zonder antivirale behandeling. 'Haar lichaam heeft geweldig gereageerd', aldus het verplegend personeel. De Italiaanse krant omschrijft de vrouw als de trots van het verplegend personeel.