Canada geeft verstek voor Olympische Spelen in Tokio

Canada is het eerste grote land dat zich officieel terugtrekt voor de Olympische Spelen die deze zomer in Tokio doorgaan. Het team zegt de gezondheid van zijn atleten voorop te stellen en vraagt het IOC om uitstel naar 2021.

Wie deze zomer de Esdoornvlag zoekt in openingsceremonie is eraan voor de moeite. Canada houdt een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio officieel voor bekeken. Dat meldde zowel het olympisch als paralympisch comité vannacht in een perscommuniqué. ‘We zitten midden in een globale gezondheidscrisis die veel belangrijker is dan sport’, klinkt het bij de Canadezen. Het land bereidt zijn atleten nu voor op mogelijke Spelen in 2021 en vraagt het IOC (Internationaal Olympisch Comité) daarbij om uitstel van ’s werelds grootste sportevenement. Ook Australië zet druk op de organisatie om de Spelen uit te stellen.

Vier weken

Het IOC houdt voorlopig een slag om de arm en wil binnen vier weken met een beslissing komen. Ook de Japanse premier Shinzo Abe houdt rekening met uitstel tot 2021 mochten de Spelen door de huidige gezondheidscrisis niet hun volledige vorm kunnen plaatsvinden.

De Olympische Spelen zouden normaal gezien op 24 juli van start gaan en tot 9 augustus duren. Op 25 augustus starten de Paralympische Spelen voor atleten met een fysieke beperking.