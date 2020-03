Frans parlement keurt ‘noodtoestand voor volksgezondheid’ goed

Het Franse parlement heeft zondagavond een vorm van noodtoestand voor de volksgezondheid goedgekeurd. Die is al zeker de komende twee maanden van kracht.

Het Franse parlement keurde zondagavond een wetsontwerp goed voor de invoering van een ‘noodtoestand voor de volksgezondheid’ gedurende twee maanden, om de corona-epidemie aan te gaan. De nieuwe wet schept een legaal kader waarbinnen indien nodig strengere maatregelen kunnen worden afgedwongen, zoals mensen verplicht thuis in quarantaine zetten.

Elke overtreding wordt bestraft met een boete van 135 euro. Bij herhaaldelijke inbreuken kan die boete oplopen tot 3.000 euro. Wie binnen de dertig dagen drie keer wordt betrapt op het overtreden van de maatregelen, kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 3.750 euro.

Frankrijk telde zondagavond 674 overlijdens in de ziekenhuizen door covid-19, zo heeft Jérôme Salomon, algemeen directeur van Gezondheid, bekendgemaakt. Dat zijn 112 bijkomende overlijdens in 24 uur tijd. Nog eens 7.240 mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen door het nieuwe coronavirus. Ruim 1.700 mensen van hen zijn zwaar ziek.