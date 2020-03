Angela Merkel in quarantaine

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zit in quarantaine nadat ze vrijdag in contact was gekomen met een arts die intussen positief testte op het sars-CoV-2-virus.

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) moet zich nu in quarantaine houden, zegt regeringswoordvoerder Steffen Seibert.

Na een persconferentie in Berlijn kreeg Merkel te horen dat ze vrijdag contact had met een arts, die inmiddels positief had getest op het nieuwe coronavirus.

Merkel zelf voelt zich zelf niet ziek maar moet voor alle zekerheid contact met anderen vermijden.

De bondskanselier 'zal de komende dagen getest worden' om te weten of ze besmet is, preciseerde Seibert in de mededeling. Hij voegde eraan toe dat Merkel 'haar officiële activiteiten thuis in quarantaine zal voortzetten'.