‘Treindienst van nationaal belang’ doet zich vooral ’s avonds voelen

Vanaf morgen, maandag, wordt het treinaanbod in ons land verder afgebouwd. Volgens de spoorbedrijven is het ‘de enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden’.

Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel tellen steeds meer zieke werknemers in hun rangen. Daardoor dreigen tekorten op cruciale plaatsen: op de trein, in de seinhuizen ... Dat zou zware gevolgen kunnen hebben: van ‘honderden geschrapte treinen per dag’ tot zelfs een volledige stopzetting van het spoorverkeer ‘op sommige delen of zelfs op het volledige spoornet’.

Om zo’n scenario’s te voorkomen voeren NMBS en Infrabel wat zij een ‘treindienst van nationaal belang’ noemen in, en dat tot minstens 5 april. ‘Het is de enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden’, zeggen de bedrijven. Vooral ’s avonds zullen er veel minder treinen rijden.

Routeplanner

Het aangepaste aanbod is vooral gericht op essentiële verplaatsingen, dus op mensen die de trein moéten nemen. Er zullen bijvoorbeeld één of twee IC-treinen rijden per uur, en twee tot drie L- en S-treinen per uur tijdens de spitsuren — maar amper daarbuiten. Ook de meeste P-treinen — piekuurtreinen — zullen niet uitrijden.

De spoorbedrijven waarschuwen dat er vooral ’s avonds weinig treinen zullen rijden. De meeste L- en S-treinen vanaf 20.00 uur en IC-treinen vanaf 21.00 uur worden geschrapt. ‘Reizigers wordt aangeraden om in het bijzonder voor vertrekken na 19.00 uur de routeplanner te raadplegen’, klinkt het.

Social distancing

NMBS en Infrabel beloven dat er ook met de nieuwe dienstregeling genoeg plaats zal zijn op de treinen voor social distancing. De voorbije dagen was gemiddeld maar 8 procent van de zitjes bezet, en 10 procent tijdens de spitsuren, terwijl de ‘treindienst van nationaal belang’ een treinaanbod biedt dat overeenkomt met ongeveer 75 procent van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag. ‘Het aantal aangeboden zitplaatsen biedt tweemaal de gevraagde capaciteit, waardoor de gepaste voorwaarden op het vlak van volksgezondheid worden gegarandeerd’, zeggen de spoorbedrijven.