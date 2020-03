Zes miljoen chirurgische mondmaskers op komst

Op de luchthaven van Luik-Bierset landen maandagochtend naar verwachting zes miljoen mondmaskers, die bestemd zijn voor rust- en verzorgingscentra en thuisverpleegkundigen.

Dat heeft de luchthaven van Luik-Bierset bevestigd. De levering was eerder aangekondigd door Waals minister-president Elio Di Rupo. Van deze lading zouden 2,2 miljoen maskers bestemd zijn voor Wallonië. Ze zouden onder meer worden gebruikt in rusthuizen, door gezinshulpverleners en verenigingen voor gehandicapten.

5 miljoen van de maskers werden door de federale overheid aangekocht, Wallonië bestelde daar bovenop nog eens een miljoen maskers voor eigen gebruik, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum.

Geen FFP2

De levering wordt maandag ten vroegste om 05.00 uur verwacht, waarna de civiele bescherming de mondmaskers zal overbrengen naar de kazerne van het Vlaams-Brabantse Peutie. Van daaruit zullen ze vervolgens over het hele land verdeeld worden — onder de rust- en verzorgingscentra en thuisverpleegkundigen.

De maskers zijn de tweede grote levering aan ons land, na de 5 miljoen maskers die al in de nacht van donderdag op vrijdag gearriveerd zijn. Het zijn deze keer echter geen beter beschermende FFP2-maskers, die bedoeld zijn voor het medisch personeel dat in direct contact staat met besmette personen. Chirurgische mondmaskers zorgen ervoor dat de drager geen anderen kan besmetten, maar hij of zij kan zelf wel nog besmet raken.