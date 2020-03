Geen nieuwe piek in Italië

In Italië zijn de afgelopen 24 uur 651 mensen overleden door het nieuwe coronavirus, dat zijn er bijna 150 minder dan zaterdag werd gerapporteerd.

Nadat er zaterdag een recordaantal van 793 doden werd betreurd, kan Italië zondag iets positievere cijfers voorleggen. De voorbije 24 uur zijn nog eens 651 mensen overleden aan covid-19, toch bijna 150 mensen minder dan de dag voordien. Het dodentol klimt wel tot tegen 5.500, het hoogst aantal wereldwijd. Het is afwachten of met het uitblijven een nieuwe piek ook de ommekeer is ingezet.