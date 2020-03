DPG Media en Roularta bevestigen tijdelijke werkloosheid

Mediabedrijven Roularta en DPG Media bevestigen zondag dat ze tijdelijke werkloosheid inroepen voor een aantal werknemers. Mediahuis brengt de mogelijkheden nog in kaart, zo bleek bij een korte rondvraag. Bij de openbare omroep is er vooralsnog geen sprake van tijdelijke werkloosheid.

DPG Media (onder meer VTM, Het Laatste Nieuws en Humo) schakelt in een eerste fase voor een twintigtal mensen over op tijdelijke werkloosheid en dat vanaf 30 maart. Het gaat onder meer over bedienden bij Livios, bij sales en bij het stylingteam en de productiefaciliteiten van de entertainmentafdeling.

‘Nieuwsredacties zijn op dit moment niet getroffen’, verduidelijkt directeur Communicatie Sara Vercauteren. ‘De teams van DPG Media zijn hard aan het werk om te doen wat belangrijk is tijdens deze coronacrisis: de bevolking informeren en entertainen. Maar terwijl sommige teams extra werk hebben vandaag, zijn er andere teams die duidelijk de impact voelen door de verstrengde richtlijnen en door het wegvallen van economische activiteiten buiten DPG Media.’

Bij de commerciële diensten van Roularta, uitgever van onder meer Knack, Trends en Libelle, is er sprake van tijdelijke werkloosheid. Meer details kon topman Xavier Bouckaert zondag echter nog niet bekendmaken.

Mediahuis, uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, is vrijdag al begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid. ‘We bekijken waar er werk mogelijk wegvalt, helemaal of gedeeltelijk’, zegt de woordvoerder zondag. ‘Verder onderzoeken we welke voorwaarden de overheid kan bieden.’

Het mediabedrijf heeft nog niets beslist, wil de werknemers niet te lang in onzekerheid laten en hoopt de komende week snel duidelijkheid te geven.

De openbare omroep valt nog niet terug op tijdelijke werkloosheid. ‘Tot nu toe hebben we afspraken gemaakt tot en met 3 april zonder toepassing van tijdelijke werkloosheid. We bekijken in de loop van de volgende dagen hoe de situatie evolueert en wat de impact is’, aldus de VRT-woordvoerder.