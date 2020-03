Zulte Waregem zet trainers in volledige technische werkloosheid, Standard gedeeltelijk

Bij eersteklasser Zulte Waregem zijn de trainers in volledige technische werkloosheid gezet, bij reeksgenoot Standard in gedeeltelijke technische werkloosheid, zo vernam persagentschap Belga zondag bij spelersvakbond Sporta.

Een zeer opvallende maatregel, aangezien beide clubs intussen hebben laten weten hun spelers niet in technische werkloosheid te brengen. Die mogelijkheid werd eerder door zowel Standard als Zulte Waregem overwogen.

Ook Club Brugge, KV Mechelen, AA Gent, Cercle Brugge, Anderlecht, Charleroi, Eupen, KV Oostende, Beveren en Union zullen geen technische werkloosheid voor hun spelers aanvragen. “Lommel voorlopig ook niet en ik vermoed dat KV Kortrijk, Oud-Heverlee Leuven en Beerschot het eveneens niet zullen doen.” De meeste clubs zien dus af van de maatregel, over de rest is er nog geen informatie.

Enkel Virton laat spelers voorlopig stempelen

De enige club waar er voorlopig wordt overgegaan op technische werkloosheid, is 1B-ploeg Virton. Dat werd zo vrijdag gecommuniceerd naar de spelers. “Bij Virton gaat het om zowel trainers als spelers”, verduidelijkte Stijn Boeykens van Sporta. “Al weten we momenteel nog niet wanneer de technische werkloosheid zou ingaan. Die maatregel kan voorlopig enkel lopen tot 5 april. Tot dan zijn de trainingen voor alle voetbalclubs immers opgeschort, al is daar zeker een mogelijkheid tot verlenging.” De Belgische voetbalcompetitie ligt al zeker tot 1 mei stil.

Bovengrens van 2.353,21 euro bruto per maand

Bij een technische werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst. Sporters vallen dan terug op een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon, dat een bovengrens heeft van 2.353,21 euro bruto per maand. Voor anders werknemers, zoals trainers, is die bovengrens 2.754,76 euro per maand. Bij sporters ligt het bedrag lager omdat zij in ons land lagere RSZ-bijdragen betalen. Onder meer premies en tekengelden voor spelers moeten door de clubs gewoon uitbetaald worden. “We kregen de afgelopen dagen heel wat vragen van spelers te verwerken, met betrekking tot die technische werkloosheid. Nu het duidelijk is dat de meeste clubs het niet zullen inroepen, hopen we dat de rust bij de spelers terugkeert.”