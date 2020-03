Politie zwiert overtreders coronarichtlijnen massaal op de bon

Over het hele land zijn gisteren tientallen pv’s opgesteld tegen mensen die zich niet aan de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus houden. In Brussel alleen al ging het om meer dan 100 overtredingen. In Antwerpen zijn een veertigtal mensen geverbaliseerd voor het bijwonen van feestjes, terwijl in Hooglede een caféuitbaatster al voor de tweede keer betrapt werd.

De lokale politie van Brussel meldt dat de inbreuken werden vastgesteld bij mensen die het samenscholingsverbod niet respecteren en handelszaken die denken dat ze nog open mogen zijn, terwijl dat niet zo is. Het gaat zowel om processen-verbaal die aan het parket zullen overgemaakt worden als om GAS-boetes. Die laatste bedragen 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen.

Vrijdag 20 maart stelde de lokale Brusselse politie 98 pv’s op en zaterdag zijn dat er opnieuw 102. Een exacte verdeling van de inbreuken en of die bijvoorbeeld in groene ruimtes, waar momenteel veel mensen naartoe gaan, vastgesteld werden, is niet gekend. De Brusselse politie heeft extra patrouilles ingezet om de toepassing van de maatregelen te controleren maar hoeveel dat er zijn, wordt niet meegedeeld. De regels worden ook gecontroleerd door middel van drones.

Feestjes

De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht een veertigtal mensen beboet omdat ze aanwezig waren op feestjes, wat indruist tegen de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er werden ook drie bestuurders betrapt op gevaarlijk rijgedrag en het maken van niet essentiële verplaatsingen.

De grootste actie vond plaats in het lokaal van een vzw in de Bothastraat in Borgerhout. Daar hadden 23 jongeren tussen de 17 en 25 jaar verzameld. Ook in de Brederodestraat in Antwerpen werden 5 personen beboet voor een feestje in de achterkamer van een café.

In de Sperwerlaan in Merksem hadden zes vrienden een etentje georganiseerd. En in de Clara Snellingsstraat in Deurne werden zeven aanwezigen op een verjaardagsfeestje beboet.

Naar nachtwinkel en Schipperskwartier

De politie hield bij een anonieme verkeerscontrole ook drie bestuurders tegen in de Antwerpse binnenstad, die niet alleen gevaarlijk rijgedrag vertoonden, maar ook geen geldige reden hadden om zich te verplaatsen. Zo verklaarde de ene dat hij bij een vriend op bezoek was gegaan, de tweede was op zoek naar een nachtwinkel en de derde wilde een bezoek brengen aan het Schipperskwartier. Ook zij mogen zich aan een boete verwachten.







Kapper

De politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft zaterdag vijftien processen-verbaal opgesteld tijdens een toezicht op de naleving van de coronarichtlijnen. Bij verschillende personen is de boete onmiddellijk via een betaalterminal geïnd.

Een kapper in Beringen had vier klanten in zijn zaak zitten, terwijl het kapsalon van buitenaf leek gesloten te zijn. Op de Koerselsesteenweg in Beringen werden drie gezinnen beboet die met een tiental personen op een adres op familiebezoek waren. Zij zagen het probleem hiervan niet echt in. Op het jaagpad langs het Albertkanaal in Ham was een achttal vissers speciaal vanuit het Antwerpse afgezakt om daar in gezelschap te gaan vissen.

Ongeval

Zondagochtend rond 00.30 uur reed in de Kanaalstraat in Beringen een automobilist tegen een boom. Een passagier zat gekneld in het voertuig. De bestuurder uit Antwerpen had geen essentiële reden om in Beringen aanwezig te zijn en bleek dronken te zijn. Hij maakte zich zo druk over het feit dat hij geverbaliseerd werd dat de politie hem bestuurlijk moest aanhouden.

Sluikstorten

De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt schreef in de nacht van zaterdag op zondag vijf boetes uit voor het schenden van de coronarichtlijnen, terwijl de teller in de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op zes stuks stond. Bijkomend stelde de Truiense politie vast dat mensen illegaal vuurtje stoken of aan sluikstorten doen.

Tweede overtreding café

In het West-Vlaamse Hooglede heeft de politie van zone Riho een café twee keer in een week tijd moeten sluiten. “Nu nog opendoen ondanks het duidelijke verbod, dat is immoreel”, klinkt het bij de politie.

‘t Hof van Commerce, een volkscafé in Hooglede, kreeg afgelopen week al een pv omdat er klanten in de zaak aanwezig waren nadat er een verplichte sluiting was opgelegd. Vrijdagavond moest de politie van zone Riho opnieuw tussenkomen, want het café was opnieuw open voor publiek, en dat ondanks de eerdere waarschuwing.