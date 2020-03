Aantal nieuwe besmettingen klimt licht, 8 nieuwe overlijdens

Er zijn in ons land de voorbije 24 uur in totaal 586 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus gemeld. Het aantal bevestigde overlijdens klimt tot 75.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano, het Belgisch instituut voor Volksgezondheid. Ten opzichte van vrijdag is de stijging beperkt. Toen was er sprake van 558 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe sterfgevallen is lager dan de voorbije dagen.

De druk op de ziekenhuizen blijft wel nog steeds toenemen. In totaal 1.380 mensen verblijven momenteel in het ziekenhuis door besmetting met het virus. Ook dat is nog steeds een toename van 355 patiënten op één dag, wat iets meer is dan de stijging van de dag voordien. Toen werden er in één dag tijd 299 patiënten opgenomen.

In totaal verbleven er zaterdag 290 patiënten op de afdeling intensieve zorgen in één van de ziekenhuizen in ons land. Vrijdag waren dat er nog maar 238.

Sinds 13 maart zijn wel al 340 patiënten genezen verklaard en uit een ziekenhuis ontslagen.

Het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land komt op 3.401. Daarbij zijn dus 75 sterfgevallen. Het grootste deel van de besmettingen doet zich voor in Vlaanderen: 2.040 gevallen, tegenover 853 in Wallonië en 405 in Brussel. Van 103 mensen is hun exacte verblijfplaats onbekend.

Ook bij de nieuwe besmettingen ligt het zwaartepunt in Vlaanderen, met 412 nieuwe gevallen, tegenover 99 in Wallonië en 70 in Brussel.