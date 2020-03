Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois racen tegen elkaar in virtuele race

Vanavond komt Stoffel Vandoorne in actie tijdens een simrace van ´Veloce Esports´die de naam #NotTheBahrainGP meegekregen heeft. Vandoorne zal het daarin opnemen tegen niemand minder dan Rode Duivel Thibaut Courtois.

Het coronavirus zorgt ervoor dat er in de echte wereld nergens geracet kan worden maar in zijn virtuele tegenhanger schiet de laatste tijd de ene na de andere simrace uit de grond. De laatste tijd staan er ook heel wat prominenten van de autosport aan de start van die virtuele races, vaste klanten zijn onder andere Lando Norris en Max Verstappen.

Gisteren stond er alvast schoon volk aan de start van de ‘All Star eSports Battle’ waaronder ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne, die zich tevreden moest stellen met een negende plaats. Ook Max Verstappen zou deelnemen maar de Nederlander moest verstek geven, hij is maandag wel te bewonderen met ‘Team Red Line.’

Vanavond staan er twee virtuele races gepland op het Bahrain International Circuit waar normaal gesproken de GP van Bahrein zou verreden worden dit weekend.

De eerste begint om 19 uur op het YouTube-kanaal van Veloce Esports en heet #NotTheBahrainGP. Blikvangers daar zijn Nicholas Latifi, Lando Norris, Stoffel Vandoorne en Rode Duivel Thibaut Courtois. U kan de race volgen via volgende link.

Om 21 uur staat ook nog de ‘Bahrain Virtual Grand Prix’ op het programma en die zal te volgen zijn op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1(klik hier). Voor deze race is er nog geen line up bekend maar het is wel zeker dat elk team er door twee rijders vertegenwoordigd zal worden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: