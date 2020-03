Overheid en banken bereiken akkoord over miljardengaranties

De overheid, Nationale Bank en banken hebben een akkoord bereikt over een ingrijpende garantieregeling. De banken dragen de grootste verliezen. Het kernkabinet zit momenteel samen om het akkoord te bezegelen.

De regeling houdt in dat de banken de kredietverliezen op hun oude kredietportfeuille volledig alleen moeten dragen. Enkel op nieuwe crisiskredieten komt de overheid in een tweede fase tussen.

In een eerste fase dragen de banken van die nieuwe coronakredieten de eerste 300 basispunten (3 procent) aan kredietverliezen. Ter vergelijking: de kredietverliezen van banken lagen afgelopen jaar eerder rond de 40 basispunten en kwamen van nog lager. Maar verwacht wordt dat de verliezen op de ‘crisiskredieten’ veel ingrijpender gaan zijn.

Als op de tijdelijke coronakredieten, die een looptijd van maximaal 12 maanden krijgen, de verliezen boven die 300 basispunten oplopen, dan neemt de staat de helft van de verdere verliezen op zich. Bovenop een bepaald niveau, dat de redactie nog niet kon achterhalen, is de afspraak 80/20 voor respectievelijk overheid en banken.

Oude kredieten

De staatswaarborg die de overheid in het leven roept is enkel geldig voor bedrijven die op 1 februari nog geen betalingsachterstand hadden en voor wie op 29 februari minder dan 30 dagen achterstand had.

Banken verklaren zich bereid uitstel van betaling te geven en dragen dat risico zelf. Ook de oude kredietportefeuille (153 miljard euro groot) inclusief eerder toegezegde kredietlijnen, wordt enkel door de banken afgedekt.

De coronakredieten waarvoor de staatswaarborg kan gevraagd worden, kunnen tot maximaal eind september verstrekt worden en hebben een looptijd van maximaal 12 maanden.



Banken vrezen verzwakking

Het akkoord tussen Financiën, de Nationale Bank én de banken (Febelfin) kwam afgelopen nacht tot stand. Het kernkabinet en aansluitend de banken moeten het deze ochtend nog bezegelen. De staatswaarborg kan oplopen tot globaal 50 miljard maar pas aan het eind van de rit worden de totale verliezen volgens de afgesproken formule verdeeld.

Banken vrezen dat ze door deze voor hen zware regeling, verzwakt uit de crisis komen tegenover buitenlandse banken.