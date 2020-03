Kwart van Amerikanen moet binnen blijven

Ondanks een duidelijke toename van het aantal stijgingen, zijn in de VS nog geen landelijk geldende afspraken gemaakt over een gedeeltelijke lockdown. Meerdere staten wachten die beslissing niet af, waardoor nu toch al een kwart van de Amerikaanse bevolking verplicht binnen blijft.

In de Verenigde Staten zijn al meer dan 26.000 mensen. Er vielen ook 324 doden. Zaterdag alleen al waren er 6.700 nieuwe besmettingen bij. Dat is de grootste groei van alle landen.

Voor de gouverneurs van Californië, New York, Illinois, Connecticut en New Jersey is de crisis wel al voldoende groot om het openbaar leven grotendeels stil te leggen. In andere staten is er nog geen verplichting om binnen te blijven, maar sommige gouverneurs adviseren wel om grote bijeenkomsten te vermijden. In totaal 84 miljoen Amerikanen vallen onder de maatregelen.

Jim Justice, de gouverneur van West Virginia riep de inwoners van zijn staat op om de dreiging ernstig te nemen. ‘Het is alsof we allemaal verloren lopen in een film waar we helemaal niets mee hebben’, beschreef hij de huidige situatie. Jay Pritzker, de gouverneur van Illinois klaagt dat hij weinig of geen steun krijgt van de federale overheid.

Ook de burgemeesters proberen mensen thuis te houden. Lori Lightfoot van Chicago gaf de politie opdracht burgers ‘aan te sporen’ om naar huis te gaan. Rudy Marconi van het kleine Ridgefield in Connecticut liet de politie een basketbalwedstrijd tussen jongeren stilleggen. ‘We hebben geen andere middelen. We kunnen alleen maar vertrouwen op social distancing’.

Reddingsplan

In de Senaat bespreken de Republikeinen en de Democraten samen een plan om 1.000 miljard dollar in de economie te pompen, en zo de impact van het virus te beperken. De middelen zouden worden vrijgemaakt in de vorm van fiscale maatregelen, leningen en subsidies. De politici zitten al twee dagen lang bijeen. De Republikeinse senaatsvoorzitter Mitch McConnell wil maandag het voorstel ter stemming voorleggen.