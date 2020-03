Johnson waarschuwt voor overbelasting gezondheidszorg

Groot-Brittannië loopt op het vlak van de verspreiding van het nieuwe coronavirus slechts ‘twee of drie weken’ achterop op Italië. Daarvoor waarschuwt de Britse premier Boris Johnson. Tenzij de Britten ‘een heroïsche en collectieve’ inspanning leveren, acht hij een overbelasting van de gezondheidszorg in zijn ‘maar al te waarschijnlijk’.

Dat zegt de premier zondag in verschillende landelijke kranten. Johnson heeft de voorbije dagen een gedeeltelijke bocht genomen over het virus. Pas een paar dagen geleden werden grote maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen en de pubs. Samenscholingen en privéfeesten zijn wel nog toegestaan. Tot en met vrijdag ging het openbare leven zijn normale gang.

Johnson roept de burgers nu wel duidelijk op om mee te helpen het virus in te dammen. ‘Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden’, zei Johnson, refererend naar de situatie in Italië. ‘De Italianen hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. En toch zijn hun artsen en verpleegsters volledig overweldigd door de vraag.’

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en zijn al 233 patiënten overleden.



Moederdag

De Britten vieren vandaag moederdag. In zijn wekelijkse column in The Sunday Times roept Johnson zijn landgenoten er echter op aan om niet op bezoek te gaan bij ouders op leeftijd. ‘Het is de beste manier om je moeder te tonen dat je van haar houdt’, stelt Johnson het.

Eerder drong de regering er bij anderhalf miljoen Britten die volgens de NHS tot risicogroepen behoren op aan voorlopig niet de deur uit te gaan.