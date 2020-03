Wielrenner Lotto-Soudal van de baan gereden en geslagen door chauffeur

Harm Vanhoucke, een 22-jarige renner van Lotto-Soudal, is zaterdagmiddag in Aalbeke van de baan gereden door een zwarte bestelwagen. De jonge Belgische coureur werd daarop ook aangevallen door de chauffeur.

‘Omstreeks 12u werd ik in Aalbeke in de Aalbeeksestraat van de baan gereden door een zwarte bestelwagen’, doet Harm Vanhoecke zijn verhaal. ‘Een zwaar gebouwde man van 40 à 50 jaar stapte agressief uit en ik maande hem aan om afstand te houden. Na dit gezegd te hebben raakte hij mij bewust aan in het gezicht. Er volgden nog verschillende vuistslagen en stampen. Dit is allesbehalve normaal in tijden van corona.’

‘Als iemand deze persoon zou kennen, gelieve mij een bericht te sturen’, doet de 22-jarige renner een oproep.