Ziekenhuizen lanceren online vragenlijst om te testen op coronabesmetting

Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) heeft een online vragenlijst gelanceerd die aan mensen een indicatie kan geven of ze daadwerkelijk besmet zijn met het coronavirus. De tool moet de ongerustheid bij mensen wegnemen en ervoor zorgen dat ze niet nodeloos naar de spoedafdeling gaan.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België neemt toe. Ook het aantal patiënten dat zich aanmeldt bij ZNA stijgt, meer bepaald op de spoedafdeling. Om alle patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus optimaal te begeleiden, heeft een aantal artsen van ZNA een online zorgpad uitgewerkt.

Gebruikers krijgen, op basis van de symptomen die ze in de vragenlijsten invullen, een inschatting van de kans dat ze daadwerkelijk besmet zijn met het coronavirus. Bijkomend zal het zorgpad iedere gebruiker volgens de richtlijnen van de overheid doorverwijzen naar de best geplaatste zorgverlener.

‘Deze online tool geeft geen diagnose, maar de medisch gepaste raad bij een set van symptomen. De tool zorgt ervoor dat mensen zich niet nodeloos ongerust maken of naar de spoedafdeling gaan, wanneer daar geen indicatie voor is. Wie mogelijk medische assistentie nodig heeft, krijgt van de tool ook concrete richtlijnen, zoals in afzondering blijven of de huisarts bellen’, zegt ZNA-woordvoerster Renée Willems.