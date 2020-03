Politie controleert opnieuw actief aan de kust

De politie voert ook dit weekend strenge controles in de kuststreek. De grenzen worden strenger bewaakt. Tweedeverblijvers of dagjestoeristen worden teruggestuurd.

Vrijdag waren er al heel wat grenscontroles in de politiezone Damme/Knokke-Heist. “Toen hebben we heel wat Nederlanders die naar België wilden komen, tegengehouden aan de grens”, vertelt persverantwoordelijke Isolde Van Eenooghe. Ze wilden hier boodschappen komen doen, anderen wilden medicijnen kopen of moesten hier voor het werk zijn. Die laatsten moesten een geldig attest kunnen voorleggen. Anders werden ze teruggestuurd.”

Dit weekend wordt aan de Oostkust opnieuw streng gecontroleerd. Politie te paard controleert de dijk en het strand en er worden ook mobiele camera’s ingezet om de verkeersstromen in de gaten te houden. Ook de politiezone Westkust houdt sinds gisteravond een extra oogje in het zeil aan de Franse grens. “We staan niet permanent op dezelfde plaats, maar controleren op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen”, vertelt persverantwoordelijke Ine Deburchgraeve. “Grensarbeiders laten we door en ook dringende verplaatsingen staan we toe. Maar nog te vaak merken we dat wandelaars of tweedeverblijvers de oversteek willen maken.”

De controles om toeristen weg te houden, blijken wel effect te hebben. Zo werden vrijdag al vijftig procent minder personen teruggestuurd dan in de dagen voordien. “We willen vooral personen afraden om naar hier te komen en daarvoor zullen we als het moet ook boetes uitschrijven. Jammer genoeg krijgen we nog regelmatig oproepen voor privéfeestjes of treffen we vier vrienden aan in een wagen. Er kwam zelfs een melding binnen van een restaurant dat nog altijd klanten binnenliet. Dat kan absoluut niet. Ook tweedeverblijvers tonen niet altijd evenveel begrip. ‘We betalen toch ook belastingen’, zeggen ze dan. Maar het gaat niet om geld, maar om gezondheid.”

Boetes

De voorbije dagen hield de politie het vooral bij waarschuwingen. Nu worden ook boetes uitgeschreven. Vooral werkgevers die de regels niet respecteren, kunnen zware boetes oplopen. Vrijdag werden ook al verschillende boetes uitgeschreven. Zo hield de politie van Blankenberge een busje met zeven Poolse werknemers tegen die op weg waren naar hun hotel. Zij moesten te voet verder, op een veilige afstand van elkaar.

De politie vroeg intussen ook aan leveranciers van nagivatiesystemen om de controles niet meer te laten ontwijken.