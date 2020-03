Anderlecht zet clubicoon Pär Zetterberg op straat

Anderlecht heeft Pär Zetterberg (49) ontslagen. De Zweed was nog maar sinds november 2018 aan de slag als assistent en lid van het transfercomité bij paars-wit. Het is de zoveelste herschikking op korte tijd in de sportieve herstructurering bij Anderlecht.

Karel Van Eetvelt laat er geen gras over groeien. De nieuwe CEO van Anderlecht zit nog maar twee weken op zijn stoel en Pär Zetterberg moet al vertrekken.

De 49-jarige Zweed werd samen met met Frank Arnesen door Marc Coucke in november 2018 gehaald om de explosieve situatie in het Astridpark een beetje te ontmijnen en mee te helpen het Anderlecht-DNA te bewaken. Zetterberg werd assistent-trainer, lid van het transfercomité, vertrouwenspersoon van de spelers en bewaker van de filosofie. Een beetje alles en niets tegelijk. Het is nu die vage functie omschrijving die Van Eetvelt heeft doen beslissen om hem te laten gaan.