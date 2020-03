Polite vraag navigatiesystemen zoals Waze om controles niet te ontwijken

De politie heeft contact opgenomen met navigatiebedrijven als Waze, Coyote en TomTom. Hen wordt gevraagd om in de routebegeleiding van hun apps geen alternatieven aan te bieden die grens- en verkeerscontroles ontwijken.

“Het is heel jammer vast te stellen dat mensen controles willen omzeilen”, zegt woordvoerster Sarah Frederickx van de federale politie. Het is de bedoeling dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en net thuis blijven, en dus dat de politie idealiter zo weinig mogelijk mensen moet controleren. “We staan er niet om te pesten of om de boeman te zijn.” Het is belangrijk dat iedereen doorbijt en zich aan de regels houdt.

De bedrijven die dergelijke navigatiesystemen aanbieden, gaan hun software op vraag van de politie aanpassen zodat de controles niet meer ontweken kunnen worden.

Momenteel zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden omwille van de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Daarom zijn ook de grenzen gesloten voor gewone verplaatsingen. De politie voert er controles uit.

“De gouden regel: bezint eer ge aan uw rit begint”, besluit de woordvoerster van de politie .