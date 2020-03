Celstraffen tot acht jaar voor Antwerpse “Visboeren”

De “Visboeren” hebben celstraffen tot acht jaar en boetes tot 40.000 euro gekregen. De rechtbank vond het bewezen dat de Marokkaanse familie uit Borgerhout, die gekend is voor haar vijf viswinkels, zich bezig hield met internationale cocaïnesmokkel en dat ze de opbrengsten had witgewassen.

De “Visboeren” zijn de drie broers A. en schoonvader Mohamed A. (73). Ze stonden samen met negen kompanen terecht voor één gelukte uithaling van een onbepaalde hoeveelheid cocaïne uit de haven van Antwerpen op 18 juli 2017, het voorbereiden van nog meer uithalingen, witwas en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek was in 2017 van start gegaan nadat de speurders informatie kregen over een nieuwe zending die spilfiguur Mohamed A. (73) verwachtte uit Zuid-Amerika. Ze luisterden niet alleen de telefoon van de zeventiger af, maar plaatsten ook afluisterapparatuur in zijn sociaal appartementje op Linkeroever.

Dat leverde een schat aan informatie op, want Mohamed A. (73) was bijzonder loslippig. De speurders hoorden de zeventiger opscheppen tegenover zijn veel jongere Spaanse vriendin dat hij al sinds de jaren 80 met cocaïnetrafiek bezig is. Hij vertelde hoe ze hun geld naar Marokko smokkelden en dat hij ook dingen regelde voor zijn schoonzoon, Mohamed A. (44).

Airbnb voor drugstrafikanten

De zeventiger runde volgens de procureur ook een soort van “airbnb voor drugstrafikanten uit Zuid-Amerika”. Ze verbleven op zijn appartement en voerden gesprekken over hoe ze in de toekomst konden samenwerken.

De oude man deed die gesprekken later af als “blabla”. Ook schoonzoon Mohamed A. (44) en zijn broers Rachid (39) en Hassan (33) vonden dat er weinig geloof aan de zeventiger kon gehecht worden. Ze noemden hem een “fantast”, iemand die zich groter voordeed om indruk te maken op zijn vriendin en op zijn Zuid-Amerikaanse vrienden. Ze hadden met drugstrafiek niets te maken en hadden hoogstens een paar vissen in het zwart verkocht.

De rechtbank was een andere mening toegedaan. Mohamed A. (73) kreeg acht jaar cel, één jaar meer dan gevorderd werd. Hetzelfde gold voor schoonzoon Mohamed A. (44) en zijn broer Rachid, die zes jaar achter de tralies vliegen. Broer Hassan A. werd veroordeeld tot vier jaar cel.