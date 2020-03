Een Nederlandse vrouw van bijna honderd verovert de harten in woon-zorgcentrum Rosengaerde te Dalfsen in Overijssel. Ze maakt er mondmaskers voor iedereen die ze maar nodig heeft. ‘Geheel uit zichzelf is ze hier woensdag mee begonnen’, zei directeur Esther Liefers aan De Telegraaf.

De krasse hobbynaaister heeft aangegeven anoniem te willen blijven. Ze zit niet te wachten op alle aandacht. ‘Zij vindt het doodnormaal wat ze doet. Maar wij vinden het wel degelijk bijzonder, én vooral ook erg lief. Het personeel wordt alleen al blij van haar positieve energie die ze dagelijks uitstraalt’, zei Liefers.