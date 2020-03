Het crisiscentrum voor de bestrijding van het coronavirus heeft nieuwe cijfers vrijgegeven. Er zijn 558 nieuwe besmettingen en er zijn 30 nieuwe overlijdens te betreuren. Dat brengt het totale aantal overlijdens op 67. De maatregelen werken, zegt het centrum.

Haast alle nieuwe overlijdens zijn mensen die ouder zijn dan 65. Toch zijn er bij de overlijdens ook drie mensen te betreuren die jonger zijn dan 65. Eén van hen bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 25 en 44 jaar. De anderen waren tussen de 44 en 65 jaar.

Het crisiscentrum benadrukt, net als de Wereldgezondheidsraad, dat jongeren niet onkwetsbaar zijn. Zij moeten opletten dat ze de ziekte niet overdragen, ook al zijn ze zelf niet zo snel ernstig ziek.

Het crisiscentrum vraagt dat iedereen de regels goed opvolgt want het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Er zijn 299 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat brengt het totale aantal op 1089. 74 nieuwe patiënten worden geholpen op de afdelingen intensieve zorg en 53 nieuwe worden beademd. In totaal liggen 238 mensen nu op intensieve zorg, van wie 167 mensen worden beademd.

Minder dan een derde van de beschikbare bedden op intensieve zorg is bezet. Er is dus nog capaciteit, zegt het crisiscentrum. Er worden bovendien nog steeds extra bedden vrijgemaakt in vele ziekenhuizen.

Van de nieuwe besmettingen zijn er 292 bijgekomen in Vlaanderen, 200 in Wallonië, 40 in Brussel en 16 waarvan de herkomst onbekend is.

Het crisiscentrum beklemtoont dat de cijfers dus nog steeds stijgen. Maar dat lag in de lijn van de verwachtingen en van een piek is zeker nog geen sprake. Gisteren meldde het centrum bijvoorbeeld een stijging van 462 besmettingen, vergelijkbaar met het cijfer vandaag.

Wanneer de piek bereikt wordt, kan het crisiscentrum niet zeggen. 'We hebben met de maatregelen een sterke inpact op het verloop van de besmettingen. Door de maatregelen zwakken we de piek af, maar verleggen we hem ook in de tijd. Onze maatregelen hebben zeker een impact, dat is zeker.'

Het crisiscentrum beklemtoont dat we de maatregelen goed moeten opvolgen. Of die na 5 april kunnen worden afgezwakt is niet zeker. Het crisiscentrum verwacht dat een aantal maatregelen zullen behouden blijven, sommige kunnen misschien tijdelijk opgeheven worden. Alles hangt af van het verdere verloop van de verspreiding van het virus.