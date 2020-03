Wetenschappers geven tips om te sporten: opletten om nu niet te overdrijven

In een open brief roepen wetenschappers samen met Sport Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties mensen op om te blijven sporten. Maar ze geven toch ook enkele waarschuwingen mee. We moeten niet plots overdrijven met sporten

De wetenschappers, onder wie Marc Van Ranst, Peter Hespel en Wim Derave sluiten zich in de open brief aan bij de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om te blijven bewegen. Het mag niet georganiseerd in groep, maar wel individueel, met gezinsleden of één vriend. En het kan in huis of de directe omgeving.

Maar de wetenschappers manen ook aan tot voorzichtigheid. Mensen die een loopneus hebben, niezen, hoesten of koorts maken, mogen niet sporten en moeten zoveel mogelijk in afzondering uitzieken. Mensen die toch samen met een huisgenoot of een vriend(in) sporten, mogen alleen hun eigen materiaal (racket, pallet, handdoek, drinkbus, …) gebruiken en moeten minstens 1,5 meter afstand, luidt het.

Het is ook belangrijk rekening te houden met de sportieve voorgeschiedenis. Het is zeker niet aangeraden plots extreem te sporten, want ook dan vermindert uw immuniteit en stijgt het risico op infecties.

De wetenschappers geven daarom volgende tien concrete tips.

1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw je het dan heel langzaam op.

2. Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.

3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.

4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…)

5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen

6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot)

7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan anderhalve meter afstand en doe geen high fives of handshakes.

8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, …

9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal als een pallet, racket, bal, fiets, step

10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.