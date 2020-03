Countryzanger Kenny Rogers overleden

De Amerikaanse muzikant Kenny Rogers is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt.

Rogers gold als één van de meest succesvolle countryzangers in de VS. Hij overleed thuis, omringd door zijn familie.

Rogers maakte meer dan zes decennia muziek, en ook buiten de Verenigde Staten had hij succes met de Amerikaanse country. Hij werd vooral bekend van de nummers ‘The Gambler’, ‘Islands in The Stream’ met Dolly Parton, en ‘Through The Years’ in de jaren zeventig en tachtig. Rogers maakte ook een populaire versie van het liedje ‘She Believes in Me’.

De in 1938 in Houston, Texas geboren zanger begon zijn carrière halverwege de jaren vijftig, als de jonge frontman van verschillende rockbands. Met Kenny Rogers and The First Edition had hij onder meer succes met het nummer ‘Ruby (Don’t Take Your Love to Town)’. Countrymuziek maakte Rogers vooral als soloartiest, nadat die band in 1975 uiteen was gevallen. Het nummer ‘Lucille’ werd een hit in meer dan tien landen en bracht hem internationale bekendheid. Daarna volgden in de jaren tachtig en negentig meer nummer 1-hits zoals ‘The Gambler’ (ook de naam van een korte televisieserie waarin Rogers de hoofdrol speelde) en ‘Lady’.

Rogers werd in 2013 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Hij won zes Country Music Awards en drie Grammy’s. Hij schreef ook teksten voor anderen, fotografeerde en acteerde in meerdere films.

De familie Rogers laat weten dat zij vanwege de coronacrisis in de VS in kleine kring afscheid nemen van de zanger en dat zij hopen op een later moment voor fans een groter evenement te organiseren.