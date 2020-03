Noord-Korea lanceert opnieuw twee raketten

Noord-Korea heeft twee ballistische raketten voor de korte afstand afgevuurd in de Japanse Zee. Ze richtten geen schade aan.

Het nieuws komt van het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vrijdag, daarbij verwijzend naar militaire bronnen in Zuid-Korea.

De bevelhebbers van het Zuid-Koreaanse leger hebben de lancering veroordeeld. ‘Een dergelijke militaire actie door Noord-Korea is hoogst ongepast op een moment waarin Covid-19 wereldwijd voor moeilijkheden zorgt’, liet de legerleiding zaterdag in een reactie weten.

Begin maart vuurde het nucleair bewapende land al twee keer soortgelijke projectielen af. Volgens Japan ging het toen om ballistische raketten. De laatste lancering vond plaats aan het einde van de onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang over de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische programma’s.

Analisten zeggen dat Pyongyang zijn nucleaire capaciteiten geleidelijk aan aan het verfijnen is, ondanks sancties en veroordelingen.

Het Koreaanse schiereiland kende in 2018 een opmerkelijke rustige periode, met historische ontmoetingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un en de Amerikaanse president Donald Trump.

Maar de onderhandelingen over denuclearisatie zijn vastgelopen sinds de tweede top tussen de twee leiders, in februari 2019 in Hanoi.