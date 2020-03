Strijd tegen corona doet stroomverbruik fors dalen

Het stroomverbruik in ons land is de voorbije dagen gevoelig gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia.

Het piekverbruik ligt sinds de nieuwe, strengere maatregelen van dinsdag – onder meer een samenscholingsverbod – 10 tot 15 procent lager dan gewoonlijk. Dat is vergelijkbaar met de terugval van het stroomverbruik tijdens het weekend.

Het stroomverbruik was overigens al voor dinsdag aan het dalen. Vorige week, na een eerste reeks maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, viel het elektriciteitsverbruik onmiddellijk terug met 5 tot 10 procent.

De woordvoerder van Elia, Marleen Vanhecke, kan niet meteen zeggen wie in België minder stroom verbruikt. Het ziet ernaar uit dat het verbruik van de grote industriële bedrijven voorlopig op peil blijft. De sluiting van heel wat winkels, restaurants en andere horecazaken zou weleens de reden kunnen zijn van de daling, geeft ze aan.

Italië en Spanje

België is niet het enige land waar het stroomverbruik de jongste dagen daalt, zegt Vanhecke. Maar de impact van de maatregelen tegen de corona-uitbraak op het elektriciteitsverbruik loopt sterk uiteen van land tot land. In Italië werd de afgelopen week een vijfde minder elektriciteit geconsumeerd, terwijl er in Spanje geen enkel effect waar te nemen valt. In Duitsland werd de voorbije week 5 procent minder stroom verbruikt en in Frankrijk 10 procent minder.

Toch is het volgens de woordvoerder van Elia niet duidelijk of het verminderde verbruik nu ligt aan de lockdown of aan het zeer zachte weer voor de tijd van het jaar.