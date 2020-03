De architectuurwedstrijd om in het Hof van Beroep in Antwerpen een nieuw museum voor het Muhka te bouwen, is stopgezet. De Open Oproep moet helemaal worden overgedaan.

Het stond nog in het regeerakkoord en de beleidsbrief van minister van cultuur Jan Jambon: dat nieuw museum voor het Muhka zou er komen. Enkele maanden later is een voortraject van ruim vijf jaar terug ...