Waarom u zoveel over corona leest en er iets aan het veranderen is

Dit was de eerste week van ons nieuwe leven. Het oude komt niet snel terug, niet voor de zomer, misschien ook niet na de zomer. We beleven het grootste maatschappelijke experiment sinds oorlogstijd. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. ‘We moeten ons voorbereiden op een lange periode met sars-CoV-2-virus’

Foto: rr

De aanpak her en der in Europa verschilt wat, over de onderliggende strategie groeit eensgezindheid: op termijn moeten we naar groepsimmuniteit. Wetenschappers en politici zijn het erover eens dat de verspreiding pas echt zal stoppen als 60 tot 70 procent van de bevolking de ziekte doormaakt of gevaccineerd wordt. Een vaccin is er ten vroegste over een tot anderhalf jaar.

2. Spoedarts getuigt vanuit de frontlinie

‘Er is iets aan het veranderen’, zei spoedarts Tania Desmet van het UZ Gent woensdag. Zij is de dokter in de frontlinie, voor de spoeddienst coördineert zijn de coronacrisis. Eerst was het wachten op de storm en in ijltempo voorbereiden. Nu begint de storm. Lees hier haar dagboekverslag.

3. Hoe een barman en leden van de Evangelische Kerk corona verspreidden

Hoe kon het virus zich zo snel overal in Europa verspreiden? Twee cases illustreren hoe besmettelijk het is. Eén besmette barman bediende duizenden Europeanen in een Oostenrijks bergdorp en 2.500 gelovigen hielden elkaars hand vast in de Elzas.

4. Doen we genoeg om het coronavirus te stoppen?

Helpt de quarantaine? Wanneer heffen we haar op? Wanneer doen we genoeg? Dat is een kwestie van wetenschap en statistiek. In acht vragen en drie grafieken leggen wetenschapsredacteuren Dries De Smet en Roeland Termote de nieuwste inzichten stap voor stap uit. Een onmisbaar artikel.

5. Voedingsindustrie zkt. personeel

Foto: rr

Nu iedereen thuis moet koken, is de voedingsindustrie cruciaal. De bedrijven, hun machines en de toevoerlijnen kunnen het bolwerken. Maar hun personeel ook? En wat straks, als de seizoenarbeiders broodnodig zijn voor zaaien, planten en oogsten?

6. Stopt de lente de epidemie?

Zakt de corona-epidemie straks vanzelf ineen als het buiten warmer wordt, waardoor de voorspelling van magie door Donald Trump alsnog bewaarheid wordt? Wetenschappers koesteren weinig hoop.

7. Wat Italië leerde uit de snelle opmars van het coronavirus

Foto: rr

Hoe kijken ze naar de coronacrisis en de genomen maatregelen vanuit het oog van de storm in Noord-Italië? Ine Roox interviewde Matteo Bassetti, hoofd infectieziekten in Genua.

8. Getest: de opvouwbare smartphone

Voor wie nog even niet kan afkicken van het shoppende en stresserende bestaan waar we net uitkomen: snel een nieuwe smartphone bestellen? Dominique Deckmyn testte de Samsung Galaxy Z Flip. Echt nieuw.

9. Zinvol leven in uw kot

Lees anders een van die vele dikke boeken die u terecht ooit gekocht hebt maar onterecht nooit gelezen hebt. De cultuurredactie geeft elke dag tips voor een cultureel zinvol leven.

10. En geniet toch ook wat van de lente

Kijk straks rustig en lang naar de tuin of het park. De lente breekt aan.