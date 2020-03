Belgian Pride uitgesteld naar augustus

Augustus telt dit jaar twee prides in België. Het Belgian Pride Festival is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus verplaatst naar 29 augustus, drie weken na de Antwerp Pride.

Het Belgian Pride Festival zou normaal gezien plaatsvinden van 8 tot en met 24 mei. ‘In België beleven we momenteel een situatie die we sinds lang niet hebben meegemaakt en waarvan we hopen ze nooit meer te moeten meemaken. Het Belgian Pride Festival brengt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers samen in Brussel. Dit kan en mag enkel in veilige en gezonde omstandigheden doorgaan. Omdat de organisatie van een Pride erg veel vraagt van zowel de organisatie, als van alle betrokkenen, hebben wij besloten om The Belgian Pride 2020 te laten plaatsvinden op 29 augustus’, zegt de organisatie.

De organisatie neemt de beslissing samen met de drie LGBTI+ koepelorganisaties Arc-en-Ciel Wallonie, çavaria, RainbowHouse Brussels en de stad Brussel.

‘Het Belgian Pride Festival zal dit jaar in het teken van mentale en fysieke gezondheid staan. We smijten ons nu volop op de reorganisatie, zodat we iedereen in augustus kunnen verwelkomen op een volwaardige editie’, klinkt het bij The Belgian Pride vzw.

Aan The Belgian Pride Parade nemen meer dan 80 groepen en organisaties deel. Alle deelnemers, partners en vrijwilligers door de organisatie in de komende dagen verwittigd. Door de verplaatsing valt het in dezelfde maand als de Antwerp Pride, waarvan de parade op 8 augustus doorgaat.

Eerder deze maand kwam aan het licht dat de organisatie geen merken meer zou toelaten op het festival, en dat het bedrijven (en dus ook politieke partijen) zou screenen vooraleer ze mogen deelnemen.