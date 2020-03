Twee dagen hinder bij Takeaway na hackeraanval

Website Takeaway.com werd op woensdagnamiddag slachtoffer van een DDoS-aanval. Daardoor liepen de etensbestellingen (eer)gisteren niet altijd even vlot.

Als u de afgelopen dagen eten wilde laten leveren om de lokale horeca een hart onder de riem te steken, was u er bij Takeaway.com aan voor de moeite. Door een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service, waarbij een dienst niet of moeilijker bereikbaar gemaakt wordt) ondervond de site de afgelopen dagen moeilijkheden. ‘Bestellingen kwamen niet goed aan bij restaurants of mensen kregen geen bevestiging van hun betaling’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Het probleem werd woensdag rond middernacht opgelost, maar de volgende dagen waren er nog ‘naweeën’. Zo kregen klanten de melding dat een restaurant niet geopend was, terwijl horeca-uitbaters klaarstonden om het eten te bereiden. Die problemen gingen nog verder tot gisteravond. Volgens de woordvoerder van Takeaway zou het nu opgelost moeten zijn.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus sluiten restaurants zich aan die normaal niet aan huis leveren, andere zaken sluiten dan weer de deuren. Toch krijgt Takeaway minder bestellingen binnen. ‘Ondanks onze contactloze bezorging’, voegt de woordvoerder daaraan toe. ‘Een heleboel mensen zullen nu een volle koelkast hebben, die moet leeg voor mensen weer gaan bestellen.’