Prins Albert van Monaco besmet met corona

Prins Albert van Monaco, zoon van wijlen Grace Kelly, is het eerste staatshoofd dat met het coronavirus besmet is geraakt. Dat meldde het paleis donderdag in een statement.

De man van prinses Charlene is meteen na de diagnose in quarantaine geplaatst in het Princess Grace Hospital in dwergstaat Monaco. Volgens de laatste berichten gaat het wel goed met de royal en ‘is er voor de burgers geen reden om zich zorgen te maken’. De 62-jarige prins is het eerste staatshoofd dat het virus heeft.

Prinses Charlene en de tweeling, prinses Gabriella en prins Jacques, kunnen hem niet bezoeken en worden apart gehouden. In Monaco, waar zo’n veertigduizend mensen wonen, vechten op dit moment negen mensen tegen de ziekte. Eerder deze maand raakte bekend dat het jaarlijkse Bal de la Rose, georganiseerd oor prinses Caroline, niet zal doorgaan wegens de coronacrisis.