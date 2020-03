Antwerp 10 Miles uitgesteld naar de herfst door coronavirus

Ook de Antwerp 10 Miles is uitgesteld door het coronavirus. Dat maakte de organisatie vrijdagmiddag bekend op zijn Facebook-pagina. “Op de AG Antwerp 10 Miles komen erg veel mensen samen en dus moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid blijven nemen”, klinkt het.

“Op de AG Antwerp 10 Miles komen erg veel mensen samen en dus moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het vrijdag op de website van de 10 Miles. “De gezondheid van elke deelnemer, supporter, medewerker, kortom van ieder van ons primeert.” Golazo stelt dat de huidige, strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus sowieso nog een hele tijd zullen gelden en er ook nadien nog heel wat voorzorgen nodig zullen zijn.

In overleg met de stad Antwerpen werd het loopevent van zondag 26 april uitgesteld naar de herfst van dit jaar. Een exacte datum is nog niet bekend.

De 10 Miles lokte vorig jaar nog 38.500 deelnemers over alle afstanden heen. Toen hoorde de marathon daar wel nog bij, terwijl die dit jaar afzonderlijk wordt georganiseerd op 12 september.

Ook alle andere events van Golazo tot 1 juni worden geannuleerd of verplaatst. “De nieuwe data zullen we aankondigen zodra we voor een evenement een goede plaats op de kalender gevonden hebben”, zegt Golazo. Het gaat onder meer om Luik-Bastenaken-Luik voor wielertoeristen (25 april), Knokke 10 km (1 mei), Spartacus Run (3 mei) en Dwars door Brugge (10 mei).