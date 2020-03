Na Netflix gaat ook Youtube de resolutie van zijn video’s aanpassen. Dat moet maken dat de internetverbindingen in Europa niet crashen. Maar in ons land is dat eigenlijk niet nodig.

Filmpjes op Youtube zullen er de komende weken wat minder scherp uitzien dan anders. Het bedrijf, onderdeel van Google, gaat al zijn video’s in Europa in standaarddefinitie streamen in plaats van ...