Naar aanleiding van de uitzonderlijke omstandigheden die de corona-cricis met zich meebrengt geven de teams Liberty Media de vrije hand om te beslissen hoe de kalender er in 2020 nog verder zal uitzien.

De CEO van de Formule 1, Chase Carey, laat weten dat hij er alles aan doet om het wereldkampioenschap F1 zo snel als mogelijk van start te laten gaan. Hij voegt er ook aan toe dat de teams niet unaniem hoeven in te stemmen met een wijziging aan de kalender.

Hoe het seizoen er zal gaan uitzien was een belangrijk punt op de videoconferentie die plaatsvond tussen Chase Carey, Ross Brawn en de F1-teambazen met als doel om in te schatten wat de impact van het coronavirus zal zijn.

Carey liet weten dat het instemmen van de teambazen om Liberty Media carte blanche te geven voor de kalender van 2020 de nodige ruimte zal creëren om het komende seizoen nog vorm te geven.

Een ander belangrijk besluit was het feit dat de nieuwe regels die normaalgesproken zouden ingaan in 2021 verschoven worden naar 2022.

"In deze buitengewone tijden, na het uitstellen van verschillende races en de unanieme beslissing van de FIA World Motorsport Council [WMSC], hebben wij en de FIA met de teams gesproken over de noodzaak van meer flexibiliteit om een nieuwe kalender te presenteren zodra de COVID-19 situatie verbetert,” aldus Carey in een officiële verklaring.

"Tijdens deze vergadering was er volledige steun voor de plannen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk uitgestelde wedstrijden in te halen."

"Formule 1 en de FIA zal nu werken aan het opstellen van een herziene kalender voor 2020. Daarbij houden we rekening met de teams. Maar zoals besloten tijdens de vergadering, zal de herziene kalender geen formele goedkeuring vereisen."

"Dit geeft ons de nodige flexibiliteit om samen met de organisatoren nieuwe plannen uit te werken en het seizoen op het juiste moment te beginnen."

Over de veelbesproken nieuwe regels die normaalgesproken volgend jaar zouden geïmplementeerd worden vertelt de Amerikaan het volgende.

"Door de volatiele financiële situatie, veroorzaakt door het coronavirus, is besloten dat de teams hun 2020-chassis zullen gebruiken voor het seizoen 2021. Een eventuele bevriezing van verdere onderdelen zal ten gepaste tijde worden besproken."

"De uitvoering van het financieel reglement, het budgetplafond, zal plaatsvinden zoals gepland in 2021. We zijn allemaal erg dankbaar voor de constructieve samenwerking en alle partijen zijn samen in ons plan om het 2020-raceseizoen te starten zodra de wereldwijde situatie tot rust komt. Formule 1 blijft zich volledig inzetten om het seizoen 2020 zo snel mogelijk te starten".

