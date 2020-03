De familie van de jonge oogarts Li Wenliang krijgt excuses aangeboden van de Chinese overheid. Dokter Wenliang wordt beschouwd als klokkenluider over de situatie van het nieuwe coronavirus en dreigde gearresteerd te worden. Hij overleed in februari op 34-jarige leeftijd aan covid-19.

Weilangwerdin januari berispt door de lokale politie omdat hij ‘foute informatie’ verspreid zou hebben, nadat hij berichten had gestuurd over sars-CoV-2. People’s Daily, een krantengroep van de Communistische Partij, schrijft nu dat die aanpak ‘ongepast’ was en de ‘relevante procedures niet respecteerde’. Twee politieagenten kunnen een sanctie krijgen.

Eind december stuurde Wenliang een bericht naar een groep dokters: ‘Er zijn zeven gevallen van SARS bevestigd op de markt in Wuhan.’ Later stuurde hij nog ‘het is een coronavirusinfectie. Het type virus wordt nog bepaald. Zeg tegen je families dat ze voorzichtig zijn’. En: ‘Ik weet niet waarom de overheid daarover zwijgt.’

Vier dagen later, op 3 januari, moest Wenliang naar de lokale politie om zich te verantwoorden voor berichten die hij had gestuurd. Die zouden valse informatie bevat hebben, de oogarts werd berispt. Hij moest schuld bekennen door een document te ondertekenen, en mocht daarna weer aan het werk. De lokale overheid had namelijk een andere officiële boodschap: dat het virus ‘geïsoleerd en niet zo ernstig was’. Die berisping wordt ingetrokken.



Na zijn dood op 7 februari kwam er een golf aan boze en verdrietige reacties op de sociale mediasite Weibo. Wenliang werd gezien als een martelaar voor de waarheid. Twee hashtags gingen viraal, één die een verontschuldiging eiste voor dokter Wenliang en één die voor vrijheid van meningsuiting pleitte. Beide werden gecensureerd.

De excuses van de regering zijn niet geheel onverwacht. De snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus zijn geen goede propaganda voor de communistische overheid. Mogelijk is dit een alternatief voor de positieve propagandacampagnes, die geannuleerd werden na het overlijden van dokter Wenliang. China stuurt nu medisch materiaal en personeel naar Europese landen om de uitbraak onder controle te krijgen.