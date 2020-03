In de Italiaanse regio Lombardije werd het leger ingezet om te helpen met het vervoeren van doodskisten. In de stad Bérgamo zijn al ten minste 93 mensen gestorven aan het coronavirus. Omdat het dodental zeer hoog ligt in de regio geraken sommige begraafplaatsen overvol en moeten de lichamen verplaatst worden.

Een dokter en een verpleegster uit de zwaarst getroffen gebieden in Italië getuigen in een video over de noodtoestand en de stressvolle situaties waarin ze dagelijks moeten werken.