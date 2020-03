Randstad: ‘30 procent minder vraag naar uitzendkrachten’

Door de stilvallende economie, valt ook de vraag naar uitzendkrachten fors terug. Marktleider Randstad-Tempo Team gaat voor honderden medewerkers zelfs technische werkloosheid aanvragen. ‘Het is erger dan tijdens de crisis van 2007/2008.’

Als je wil weten hoe het gaat met de economie, meet dan de temperatuur in de uitzendsector. En het zal weinigen verbazen dat door de coronacrisis ook daar de temperatuur onder nul is gezakt. ‘We houden rekening met een vraaguitval die erger zal zijn dan in 2007/2008 en toen hadden we 30 procent minder vraag naar uitzendkrachten’, zegt Jan Denys van marktleider Randstad Groep, die ook Tempo Team onder zijn vleugels heeft.

Industrie ligt volledig stil

Bij sommige sectoren is er volgens Randstad Groep nog wel een forse vraag naar uitzendkrachten: transportbedrijven zoeken nog altijd veel chauffeurs, supermarkten en retailbedrijven mensen om de rekken te vullen of de distributie te verzorgen, voedingsbedrijven mensen die op het veld of in de serre willen werken. En ook ziekenhuizen zoeken volop naar extra personeel (dat evenwel niet zo makkelijk is te vinden).

Maar daar staat tegenover dat de vraag in andere, vaak grote economische sectoren zo goed als volledig in elkaar is gezakt. ‘De brede industrie ligt volledig stil, net als de luchthavens en de reissector. En in de bouw is de activiteit zeer zwaar teruggevallen omdat men daar in de huidige coronacrisis problemen heeft om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen’, legt Denys uit.

Erger dan 2007/2008

En dit is wellicht nog maar het begin. ‘De vraaguitval zit nu al op het niveau van 2007/2008 en de toestand verandert nog van dag tot dag’, vreest Denys voor het ergste. Vandaar dat Randstad beslist heeft om voor een deel van het personeel technische werkeloosheid aan te vragen. ‘Om hoeveel werknemers het gaat? Meerdere honderden mensen’, aldus Denys.

Nog dit: aan de aanbodzijde is er volgens marktleider Randstad geen probleem. Er zijn niet alleen veel uitzendkrachten die nu verplicht moeten stoppen en elders aan de slag willen. Ook een aantal studenten heeft de voorbije dagen al aangeboden extra te willen werken.

Klachten over veiligheid

Wel komen er hier en daar klachten binnen over bedrijven waar vaste werknemers weglopen omwille van de losse interpretatie van veiligheidsvoorschriften. Of zelfs van sommige bedrijven die een onderscheid maken qua veiligheid tussen vaste werknemers en uitzendkrachten. ‘Dat kan natuurlijk niet, dat blijft voor een zeer groot aandachtspunt. Onze uitzendkrachten moeten ten alle tijden in veilige omstandigheden kunnen werken. Ook in deze coronatijden’, benadrukt Denys.