Er zijn intussen al 37 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19, ruim 800 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. 'Maar panikeer niet als u zelf verschijnselen ontwikkelt: het merendeel van de infecties verloopt heel mild, en de meesten kunnen gewoon thuis uitzieken.'

Er zijn donderdag in ons land 462 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld: 302 in Vlaanderen, 90 in Wallonië, 43 in Brussel en 27 van onbekende origine. Dat brengt het totaal op 2.257 besmettingen.

Het aantal Belgen dat omwille van corona-klachten opgenomen is in het ziekenhuis is gestegen tot 837, een stijging van 203 patiënten in de voorbije 24 uur. 164 mensen liggen op de afdeling intensieve zorg, een stijging van 34, 114 van hen worden beademend. Er zijn ook opnieuw zestien overlijdens te betreuren, wat het totaal op 37 brengt.

Sinds 13 maart zijn wel al 204 mensen ontslagen in het ziekenhuis.

Die cijfers werden medegedeeld op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

'We zouden nog eens willen benadrukken dat er geen paniek nodig is wanneer u verschijnselen ontwikkelt. Het merendeel van de infecties verloopt heel mild, en de meesten kunnen gewoon thuis uitzieken', zegt viroloog Steven Van Gucht. 'We hebben ook goed nieuws te melden: er zijn vannacht vijf miljoen maskers geleverd, die nu worden uitgedeeld.'

'We hebben een capaciteit van 1.900 bedden op intensieve zorg, er is nog steeds geen sprake van een tekort. Onze hospitalen zijn ook druk aan het werk om de capaciteit op te drijven, dus voorlopig kunnen we deze epidemie nog steeds goed onder controle houden', aldus nog Van Gucht.

(dadelijk meer)