Harvey Weinstein overgebracht naar streng bewaakte gevangenis

De voormalige filmproducer Harvey Weinstein (67) werd tot 23 jaar cel veroordeeld wegens seksmisdrijven. Hij werd woensdag overgebracht naar een streng bewaakte gevangenis in het noorden van de staat New York.

Weinstein verbleef sinds zijn veroordeling in de gevangenis op Rikers Island in Queens, maar werd woensdag overgebracht naar Downstate Correctional Facility, een streng bewaakte gevangenis in Fishkill, zo’n 100 kilometer ten noorden van Manhattan.

Een jury bevond de filmproducent vorige maand in New York schuldig aan aanranding en verkrachting, maar sprak hem wel vrij van de zwaarste aanklachten. Meer dan 80 vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van aanranding, nadat vernietigende artikels werden gepubliceerd in The New York Times en de New Yorker in 2017, die de MeToo-beweging op gang hadden getrokken.

Volgens Weinsteins advocaat heeft de filmproducent geen eerlijk proces gekregen. Zijn advocaten hadden al eerder te kennen gegeven in beroep te zullen gaan.

Weinstein heeft alle aantijgingen altijd ontkend. In Los Angeles wacht nog een andere zaak tegen hem, waar hij ook werd aangeklaagd voor seksmisdrijven.