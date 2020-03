Controles aan Belgische grenzen om Nederlanders te weren, ook in Ardennen maatregelen

Er komen steeds meer en strengere controles aan de Belgische grenzen, voornamelijk om onze noorderburen te weren. In Nederland is er een andere aanpak omtrent het nieuwe coronavirus, en gouverneurs en burgemeesters vrezen dat toeristen de verspreiding in de hand kunnen werken.

De provincie West-Vlaanderen gaat de Belgische grenzen met Frankrijk en Nederland intensiever controleren. Wie geen geldige reden heeft om in de provincie te zijn, wordt teruggestuurd. Gouverneur Carl Decaluwé vraagt al sinds dinsdag om niet af te zakken naar de kust. ‘Mensen die hier komen werken en dat kunnen bewijzen, dat is geen probleem’, zegt hij aan VRT NWS. ‘Maar toeristen of mensen die naar de slager komen… Er zijn in Frankrijk ook slagers open. Belgen moeten zich houden aan de essentiële verplaatsingen, dat geldt ook voor onze buurlanden.’

De politiezone Knokke-Heist/Damme controleert de grens met Nederland met camera’s en patrouilles. Daarnaast staan er ook digitale borden om mensen te sensibiliseren. Daarmee wil de politie vermijden dat mensen de grens voor niet-essentiële doeleinden oversteken.



Attest van werkgever

Ook in Limburg worden de controles strenger. In Kinrooi mogen Nederlanders enkel nog binnen met een attest van hun werkgever. In Lanaken heeft de politie de opdracht gekregen om grenscontroles aan de overgangen met Maastricht. In Maaseik staat de politie aan de Maasbrug of Pater Sangersbrug. ‘De ploegen vragen eigenlijk aan de mensen wat ze komen doen. Een grote meerderheid moet hier duidelijk niet zijn’, zegt Johan Tollenaere (Open VLD), burgemeester van Maaseik.

In de Ardennen komen er nog maatregelen bij. De burgemeester van Stavelot, Thierry De Bournonville, heeft donderdag een politiebevel uitgevaardigd om verblijven, kamers en pensions tot 5 april te sluiten. Hij hekelde ook de houding van de Nederlandse toeristen, die zich niet houden aan de maatregelen om te verspreiding van het virus tegen te gaan. Enkel de Nederlandse regering wordt geviseerd met de beslissing. De Hoge Venen en de Ardennen trekken veel Nederlandse toeristen.