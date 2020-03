Zelfstandigen krijgen steun in de rug

Zelfstandigen die door de coronacrisis (moeten) sluiten, krijgen recht op een maandelijks overbruggingsrecht van maximum 1.614,1 euro.

De Voorwaarden voor het overbruggingsrecht zijn versoepeld, waardoor zelfstandigen er al vanaf de eerste dag recht op hebben. De ministers Nathalie Muylle (CD&V) en Denis Ducarme (MR) willen er zelfstandigen mee helpen doorheen de coronacrisis te raken, net zoals er voor werknemers het systeem van tijdelijke werkloosheid is uitgewerkt.

Zelfstandigen hebben voor de maanden maart en april recht op een volledige maand onderbrekingsrecht als ze zich in een van volgende categorieën bevinden:

- Een gehele of gedeeltelijke sluiting als gevolg van het noodplan coronavirus. Een gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog afhaalmaaltijden verdeelt.

Een voorbeeld van een volledige sluiting: een zelfstandige uitbater van een kledingwinkel sluit zijn zaak vanaf 18 maart als gevolg van het noodplan coronavirus. Voor de maand maart heeft hij recht op het volledige bedrag van 1.291,69 zonder kinderlast of 1.614,10 euro met kinderlast.

- Een volledige sluiting uit eigen beweging voor minstens 7 opeenvolgende dagen. Bijvoorbeeld: een kapper die – wettelijk gezien – niet dient te sluiten, maar dit toch doet omdat de klanten wegblijven, kan na 7 dagen sluiting ook aanspraak maken op het maandbedrag.

Het onderbrekingsrecht is van toepassing op zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Enkel wie geen vervangingsinkomen heeft, kan aanspraak maken op dat overbruggingsrecht.

Deze regeling is van toepassing op de periode van de coronacrisis en minstens voor de maanden maart en april. Nadien treden de normale regels weer in werking, met dat verschil dat het mogelijk wordt om van het overbruggingsrecht gebruik te maken voor kortere periodes dan een maand. Voorheen was een maand de minimumperiode. Het bedrag zal in de toekomst worden toegekend in functie van de duur van de sluiting:

- 100 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende deze kalendermaand minstens 28 opeenvolgende kalenderdagen duurt;

- 75 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende deze kalendermaand minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen duurt;

- 50 procent van het maandelijks bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende deze kalendermaand minstens 14 opeenvolgende kalenderdagen duurt;

- 25 procent van het bedrag, wanneer de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende deze kalendermaand minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duurt.